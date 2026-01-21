USAs president Donald Trump sa onsdag at det bør bli klart innen tre uker om Hamas vil gå med på å gi opp våpnene sine, og han truet med handling dersom gruppen ikke gjør det.

– Det er det de har gått med på. De må gjøre det. Og vi kommer til å vite … i løpet av de neste to eller tre dagene – i alle fall i løpet av de neste tre ukene – om de kommer til å gjøre det eller ikke, sa Trump under en spørsmåls- og svarrunde etter talen sin på Verdens økonomiske forum i Davos.

– Hvis de ikke gjør det, vil de bli blåst bort veldig raskt. De vil bli blåst bort.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/article-884099