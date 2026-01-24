Skrevet av: David R. Parsons, senior visepresident og talsperson, ICEJ

Dette har vært en intens uke her i Jerusalem. Den startet med at det iranske regimet tilsynelatende sto på randen av å bli styrtet av massive gateprotester og kanskje også amerikansk militær inngripen. Samtidig utstedte enkelte patriarker fra de historiske kirkene i Jerusalem en uttalelse sist lørdag der de fordømte kristen sionisme. Dette utløste en storm av debatt i den kristne verden om det bibelske og moralske grunnlaget for vår støtte til Israel. Dette tvang oss ved Den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem til høflig, men bestemt å «forsvare troen» (1. Peter 3,15; Judas 3).

ANNONSE

Etter to år med krig i Gaza og på andre fronter, ser det nå ut til å være en tydelig skillelinje når det gjelder Israel. Etter 7. oktober blir kristne tvunget til å ta stilling: Hvilken side står du på? Er du villig til å stå sammen med Israel og risikere å bli møtt med forakt – og kanskje til og med vold?

Allerede før patriarkenes uttalelse kom, sprang profeten Jesajas ord fram som særlig treffende: dette kom til å bli et «gjengjeldelsens år for Sions strid» (Jesaja 34,8 / KJV). Debatten om Israel, særlig blant kristne, kommer til å bli svært opphetet i år. Likevel vil Gud rettferdiggjøre dem som står sammen med det jødiske folk og nasjon.

Og nettopp denne uken ble frontene tydelig trukket opp, ettersom kristne over hele verden stilte seg på den ene eller den andre siden av patriarkenes uttalelse. På grunn av uttalelsens kryptiske formuleringer og noe mangelfull mediedekning, manglet imidlertid nesten alle viktige fakta og bakgrunnsinformasjon da de argumenterte for sine standpunkter.

Den manglende geistlige

Den uklart formulerte patriarkuttalelsen ble offentliggjort 17. januar under tittelen «Enhet og representasjon for de kristne samfunnene i Det hellige land». Den var tilsynelatende ment å korrigere visse ikke-navngitte lokale menighetsmedlemmer som hadde møtt israelske og utenlandske tjenestemenn for å diskutere religiøse spørsmål som patriarkene hevdet lå innenfor deres eksklusive ansvarsområde. Uttalelsen tok også sikte på kristen sionisme og omtalte den som en av de «skadelige ideologiene» som de lokale «overtrederne» fremmet for å «villede offentligheten, så forvirring og skade enheten i vår flokk».

Helt fra starten var det uklart hvem som faktisk hadde utarbeidet og utstedt uttalelsen. Den var usignert, men ble publisert på et spesielt økumenisk brevpapir som vanligvis signaliserer at dette er en samstemt holdning blant alle patriarker og biskoper fra de historiske kirkene i Gamlebyen i Jerusalem. Men dette ser ikke ut til å være tilfelle her. Et par patriarkater publiserte riktignok dekretet på sine offisielle nettsider, noe som indikerer deres støtte. Men det svært viktige latinske patriarkatet har ennå verken publisert eller sluttet seg til uttalelsen og dens nedsettende omtale av kristen sionisme. Dette er et avgjørende faktum som raskt forsvant i ukens opphetede debatt.

I løpet av få dager eksploderte saken i USA, da konservative støttespillere av Tucker Carlson, Nick Fuentes og Candace Owens spredte uttalelsen overalt på nettet til støtte for sitt pågående angrep på kristen sionisme (husk hvordan Carlson kalte den et «farlig kjetteri» og et «hjernevirus»). Mange av disse antisemittiske høyreekstremistene hevdet skråsikkert at dette nå var den offisielle holdningen til lederen for Den katolske kirke i Jerusalem – noe som var fullstendig feil.

Faktisk har den nåværende latinske patriarken, kardinal Pierbattista Pizzaballa, bodd i Israel i mange år som tidligere leder for den fransiskanske kustodien som har ansvar for katolske bibelske steder i Det hellige land. Han har alltid vært svært tilbakeholden med å fremføre offentlig kritikk av Israel eller landets kristne støttespillere. Under den nylige krigen i Gaza arbeidet han stille sammen med IDF for å beskytte det lille kristne samfunnet i Gaza by, og han tilbød seg til og med å ta plassen til israelske gisler.

Videre vet han at uttalelsens generelle avvisning av kristen sionisme som en «skadelig ideologi» strider mot reformene fra Det annet Vatikankonsil og pavelige uttalelser om hvordan katolikker bør se på Israel og det jødiske folk i dag. For eksempel likestilte pave Frans i 2015 anti-sionisme med antisemittisme. Og siden både Frans og Johannes Paul II konsekvent har fordømt antisemittisme som en alvorlig synd mot Gud, kan vi derfor konkludere med at pavedømmet betrakter anti-sionisme som en synd.

Den manglende konteksten

Det var også stor forvirring rundt hvorfor uttalelsen kom akkurat nå, og hvem de ikke-navngitte «overtrederne» var som patriarken(e) ønsket å korrigere. Noen rapporter hevdet feilaktig at den ble utløst av en nylig solidaritetsreise til Israel med rundt 1 000 amerikanske kristne.

Det franske katolske nyhetsnettstedet Terresainte.net var imidlertid det første mediet som korrekt avdekket den tvetydige uttalelsen ved å identifisere en israelsk borgerforening ledet av en pensjonert høytstående offiser fra IDF. Foreningen arbeider for å bedre integrere urfolk av arabisktalende kristne i det israelske samfunnet. Lignende initiativer de siste tiårene har ført til offisiell israelsk anerkjennelse av det særskilte arameiske samfunnet, som ønsket å distansere seg fra enhver arabisk identitet. Dette siste initiativet har imidlertid som mål å ta integreringen enda lenger – og gjør det uten tilsyn eller samtykke fra Jerusalems patriarker. Kampanjen ser ut til å ha fått økt fart i kjølvannet av 7. oktober og den voksende opplevelsen blant mange innfødte kristne av at deres fremtid ligger i fullt ut å akseptere sitt israelske statsborgerskap, med alle sivile rettigheter og plikter – inkludert militærtjeneste.

Bildet som utløste den kontroversielle patriarkuttalelsen

Da foreningens leder nylig publiserte et bilde på sosiale medier fra et møte han hadde hatt med USAs ambassadør Mike Huckabee – en erklært kristen sionist – ringte alarmklokkene hos enkelte av de ledende geistlige i Gamlebyen i Jerusalem. Dette utløste patriarkenes uttalelse om kristen enhet i Det hellige land og fordømmelsen av kristen sionisme.

Bildet som utløste den kontroversielle patriarkuttalelsen

Alt dette viser hvor lett sannheten kan bli trampet ned, og hvor raskt debatten kan eskalere rundt kristen støtte til Israel. Ingen av sidene bør stole på at mediene vil hjelpe oss å føre denne samtalen offentlig blant trosfeller med nåde og sannhet.

Ambassadør Huckabee, tidligere baptistpredikant, fortjener ros for sitt gjennomtenkte og vennlige svar på kontroversen. I sosiale medier uttalte han at han respekterte «de tradisjonelle, liturgiske kirkene», men var uenig i at «noen del av den kristne tro skulle kunne hevde enerett på å tale på vegne av kristne over hele verden eller anta at det bare finnes ett syn på troen i Det hellige land».

«Personlig tilhører jeg en global og voksende evangelisk tradisjon som tror på Skriftens autoritet og Guds trofasthet i å holde sine pakter. Dette inkluderer hans pakt med Abraham og det jødiske folk.»

Huckabee la til at begrepet «kristen sionisme» feilaktig har blitt gjort til et «nedsettende» uttrykk brukt for å «rakke ned på frikirkelige troende». Han stilte også spørsmål ved «hvorfor ikke alle som kaller seg ‘kristne’, også skulle være sionister».

Kristen sionisme er en global bevegelse som går tilbake til de opprinnelige apostlene

I mellomtiden publiserte ICEJ tirsdag denne uken et svar som entydig forsvarte det bibelske grunnlaget for kristen sionisme. Der heter det blant annet:

«Den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem tar avstand fra den nylige uttalelsen fra patriarkene og kirkelederne i Jerusalem … særlig anklagen om at kristen sionisme er blant de ‘skadelige ideologiene’ som fremmes av ikke-navngitte lokale individer for å ‘villede offentligheten, så forvirring og skade enheten i vår flokk’.»

Kristen sionisme er en global bevegelse som går tilbake til de opprinnelige apostlene

«Som kristne holder vi fast ved en sionisme som er rent bibelsk i opprinnelse, tro, omfang og praksis – og som gjenspeiler våre oppriktige trosoverbevisninger, ikke skiftende politiske mål. Den lovede gjenopprettelsen av Israel i moderne tid har solid bibelsk forankring i både Det gamle og Det nye testamentet. Jødenes tilbakevending til Israels land både gjenspeiler og bekrefter Guds trofaste natur og karakter i alltid å holde sine edsvorne paktsløfter, og styrker dermed den kristne tro snarere enn å skade eller undergrave den.»

«Videre har den lovede jødiske tilbakevendingen til Sion blitt forkynt og omfavnet av mange fromme kristne gjennom hele kirkens historie – fra de opprinnelige apostlene og noen av de tidlige kirkefedrene, via middelalderens geistlige og helt frem til dagens protestantiske og evangelikale kirkebevegelser. Kristen sionisme går derfor forut for erstatningsteologien og vil overleve dens bortgang.»

«Den respekterte katolske prelaten kardinal Christoph Schönborn, erkebiskop av Wien, uttrykte en gang sin støtte til bibelsk sionisme. Han mente det var læremessig viktig for kristne å anerkjenne det jødiske folkets dype tilknytning til sitt historiske hjemland, og la til at kristne bør glede seg over jødenes tilbakevending til Israels land som en oppfyllelse av bibelsk profeti. Dette kunne vi ikke vært mer enige i.»