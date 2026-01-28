– «Det begrensede angrepet er en illusjon», skriver Ali Shamkhani på X. «Enhver militær aktivitet fra USA, fra hvilken som helst kilde og på ethvert nivå, vil bli ansett som begynnelsen på en krig, og svaret vil være umiddelbart, omfattende og uten sidestykke. Det vil bli rettet mot aggressoren – mot hjertet av Tel Aviv og alle dets støttespillere.»

Shamkhanis innlegg kommer midt i vedvarende spekulasjoner om hvorvidt USAs president Donald Trump vil angripe Iran som svar på regimets brutale undertrykking av antiregimeprotester, der tusenvis ble drept.

ANNONSE

I desember skrev Shamkhani også på X:

– «Enhver aggresjon vil bli møtt med en umiddelbar #HardRespons som går langt utover det planleggerne kan forestille seg.»

Iran har uttalt at landet vil slå til mot Israel som svar på et amerikansk angrep.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/adviser-to-khamenei-iran-will-hit-heart-of-tel-aviv-in-response-to-any-us-attack/