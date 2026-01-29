Israel mener Hamas snart kan overføre det formelle ansvaret for styringen av Gazastripen til en ny palestinsk teknokratkomité. Ifølge israelske sikkerhetskilder vil dette i praksis ikke føre til store endringer på kort sikt, ettersom Hamas fortsatt ventes å beholde reell makt gjennom sine væpnede styrker, politiet og sivile ansatte.

Overføringen skjer som del av en våpenhvileavtale og en amerikansk fredsplan, der videre israelsk militær tilbaketrekning er knyttet til avvæpning av Hamas og demilitarisering av Gaza. Israel anser det som lite sannsynlig at Hamas frivillig vil avvæpne seg, og mener en militær avvæpning kan ta mange år.

Den nye teknokratkomiteen skal formelt styre Gaza og er ment å utelukke Hamas, men det kan ta lang tid å erstatte Hamas-tilknyttede ledere i nøkkelstillinger og hele politistyrken. Enkelte sivile ansatte kan likevel bli videreført dersom de ikke anses som aktive medlemmer av Hamas.

Et annet stridspunkt er åpningen av Rafah-grenseovergangen mot Egypt. Israel vil tillate persontrafikk, men opprettholde streng sikkerhetskontroll, inkludert forhåndsgodkjenning og overvåkning. Varetransport vil fortsatt være under israelsk kontroll.

Israel har gjort det klart at uten avvæpning av Hamas vil landet verken trekke sine styrker helt ut av Gaza eller godkjenne større gjenoppbygging. Israelske myndigheter frykter også at omfattende nødhjelp misbrukes av Hamas til å styrke organisasjonen.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/israel-says-hamas-may-soon-cede-gaza-to-technocrats-but-will-keep-grip-on-strip/