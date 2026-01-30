For kort tid siden la en amerikansk missildestroyer til ved Israels Rødehavshavn i Eilat.

Ifølge det israelske militæret var ankomsten av USS Delbert D. Black forhåndsplanlagt og en del av det pågående samarbeidet mellom IDF og det amerikanske militæret.

USA har de siste ukene flyttet militære ressurser til Midtøsten, styrket tilgjengelig ildkraft og defensive kapasiteter i regionen, og gitt president Donald Trump muligheten til å iverksette et angrep mot Iran på bakgrunn av regimets drap på demonstranter.

Amerikanske krigsskip seiler jevnlig i Rødehavsområdet, selv om anløp i Eilat havn er sjeldent.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/liveblog-january-30-2026/