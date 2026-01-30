En foreløpig rapport fra Israels departement for diasporaanliggender og bekjempelse av antisemittisme viser en kraftig økning i antisemittisme globalt i 2025. Totalt ble 815 alvorlige antisemittiske hendelser registrert, inkludert drapene på 21 jøder. Flest hendelser ble rapportert i USA, Storbritannia, Frankrike, Australia og Canada. I tillegg dokumenterer rapporten rundt 124 millioner antisemittiske innlegg på X/Twitter og mer enn 4 000 anti-israelske demonstrasjoner, hvorav enkelte inneholdt direkte oppfordringer til hat mot jøder.

Departementet peker på en tydelig sammenheng mellom internasjonale sikkerhetsutviklinger og økning i vold, hatytringer og oppfordringer til angrep. Utover fysiske angrep advares det også om en forverring av informasjonsklimaet, preget av desinformasjon, manipulerte bilder og videoer samt falske narrativer som bidrar til delegitimering av jøder og Israel. Minister Amichai Chikli understreker at antisemittisme ikke bare er et jødisk problem, men en global trussel mot den frie verden, og at det internasjonale samfunnet må gå fra defensiv holdning til aktiv handling mot hat.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-884699