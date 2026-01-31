Alexander «Sasha» Troufanov, et tidligere gissel frigitt fra fangenskap i Gaza, forteller i et intervju med BBC om grove overgrep og psykiske traumer han ble utsatt for under nesten 500 dager i fangenskap. Han beskriver hvordan han ble holdt isolert i et bur, utsatt for seksuell trakassering og overvåket av et skjult kamera under de sjeldne dusjene han fikk.

Troufanov ble kidnappet 7. oktober 2023 sammen med flere familiemedlemmer. Mens moren, bestemoren og forloveden ble løslatt etter rundt 50 dager, ble han selv holdt fanget av Hamas i over ett år. Først ved løslatelsen fikk han vite at faren hans ble drept under angrepet.

Han forteller også om alvorlig fysisk vold under bortføringen og om ekstrem isolasjon i Hamas-tunneler, der han flere ganger mistet håpet om å overleve. Selv etter løslatelsen sier han at byrden ved at andre gisler fortsatt var fanget, gjorde det vanskelig å vende tilbake til et normalt liv.

Til tross for pågående rehabilitering og fysiske skader uttrykker Troufanov håp om fremtiden, blant annet ved å planlegge bryllup med sin forlovede. Samtidig er han kritisk til internasjonale planer for gjenoppbygging av Gaza og mener at de ikke adresserer de grunnleggende årsakene til volden.

