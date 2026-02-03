USAs spesialutsending Steve Witkoff møtte statsminister Benjamin Netanyahu i Israel i forkant av planlagte samtaler mellom USA og Iran i Istanbul. Samtalene har som mål å dempe spenningene og unngå konflikt, og kan også omfatte diskusjoner om en ny atomavtale med Iran.

Under møtet understreket Netanyahu at Hamas må avvæpnes, Gazastripen demilitariseres og Israels krigsmål fullføres før gjenoppbygging kan starte. Han slo også fast at den palestinske selvstyremyndigheten ikke vil få noen rolle i styringen av Gaza.

Iran har ifølge kilder signalisert vilje til å diskutere atomprogrammet og mulige kompromisser, men både Israel og USA vurderer sjansene for en avtale som svært små. Samtidig har iranske myndigheter truet med å trekke seg fra samtalene.

Spenningen mellom USA og Iran har økt etter at president Donald Trump advarte Iran om alvorlige konsekvenser dersom det ikke inngås en avtale, mens Irans ledelse har svart med advarsler om kraftig motreaksjon ved et eventuelt amerikansk angrep.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/article-885483