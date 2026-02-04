Hamas-operatører har gjentatte ganger brukt utrykningskjøretøy i Gaza til å frakte våpen fra et sykehus til en skole, opplyste IDF onsdag.

Militæret publiserte også droneopptak, filmet under rutinemessige dronepatruljer langs Gazastripens gule linje, som viser væpnede operatører som transporterer våpnene via ambulanser.

IDF uttalte at dette utgjør et brudd på folkeretten fordi Hamas-operatørene ikke bare «bevisst kamuflerer seg som sivile for å fremme terrorvirksomhet», men også bruker sivil infrastruktur til å lagre våpen.

«IDF vil fortsette å handle i samsvar med folkeretten når det gjelder medisinske fasiliteter og utdanningsinstitusjoner», uttalte militæret, «til tross for at Hamas har valgt å forankre sin terrorinfrastruktur i dem».

IDF finner stort lager av bombekastergranater i UNRWA-pledd og humanitær hjelp

Tidligere kunngjorde IDF tirsdag at de hadde funnet et stort parti på rundt 110 bombekastergranater, samt noen raketter og annet militært materiell, skjult i UNRWA-pledd og humanitær bistand i det sørlige Gaza.

I en uttalelse heter det at IDFs 7. panserbrigade fant våpnene under sine ordinære patruljer i israelsk-kontrollert territorium øst for den gule linjen. Funnet beskrives som ett av de mest omfattende enkeltfunnene av våpen med lengre rekkevidde siden USAs president Donald Trumps våpenhvileavtale for Gaza i oktober 2025.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-885619