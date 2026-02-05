– Israels økonomi har vist bemerkelsesverdig motstandskraft. Etter våpenhvilen i Gaza har den økonomiske aktiviteten tiltatt betydelig, og våre medarbeidere forventer at veksten vil ta seg opp på kort sikt, skriver IMF i sin første landrapport om israelsk økonomi. – Men det finnes nedsiderisikoer, blant annet knyttet til mulige fornyede regionale spenninger.

IMF advarer samtidig om at arven etter konflikten er betydelig: Forsvarsutgiftene forblir høye, risikopåslagene har økt, og tilgangen på arbeidskraft er begrenset som følge av langvarig militær mobilisering og redusert tilgjengelighet av ikke-israelske arbeidere.

Etter våpenhvileavtalen forventer IMF at Israels økonomi vil vokse med 4,8 prosent i 2026, opp fra 2,9 prosent i 2025. Veksten ventes å bli drevet av oppdemmet privat konsum, en oppgang i investeringene og lavere offentlig konsum.

– På mellomlang sikt anslår vi en vekst på rundt 3,5 prosent, ned fra 4 prosent før konflikten. Dette reflekterer vedvarende konfliktrelaterte effekter, inkludert høye forsvarsutgifter og mobilisering, høyere risikopåslag og redusert tilgang på ikke-israelske arbeidere, skriver IMF.

IMFs første landrapport ble presentert for finansminister Bezalel Smotrich og sentralbanksjef Amir Yaron. IMFs detaljerte årlige landrapport vil bli publisert på et senere tidspunkt.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/liveblog-february-05-2026/