Statsminister Benjamin Netanyahu har offentliggjort etterretningsdokumenter fra perioden februar 2023 til like før Hamas-angrepet 7. oktober. Dokumentene viser at Israels forsvars- og etterretningsapparat feilvurderte Hamas’ intensjoner og anså gruppen som avskrekket og lite interessert i krig.

Ifølge dokumentene mente både militær etterretning og Shin Bet at Hamas ønsket økonomiske forbedringer og langsiktig ro i Gaza. Også daværende forsvarsminister Yoav Gallant skal ha støttet en langsiktig ordning med Hamas.

Selv morgenen 7. oktober vurderte sikkerhetstjenestene sannsynligheten for en større offensiv som lav, og beredskapen ble holdt på et middels nivå for å unngå eskalering.

Netanyahu bruker offentliggjøringen til å hevde at svikten var systemisk, samtidig som han avviser å opprette en uavhengig granskningskommisjon.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-885798