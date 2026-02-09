Tusenvis av mennesker demonstrerte mandag i Australia i forbindelse med besøket til Israels president Isaac Herzog. I Sydney oppsto det sammenstøt mellom demonstranter og politi, og minst 15 personer ble arrestert etter at politiet tok i bruk pepperspray for å gjenopprette ro og orden.

Herzog er i Australia etter invitasjon fra statsminister Anthony Albanese for å vise solidaritet med landets jødiske samfunn etter et dødelig angrep under et hanukka-arrangement i Sydney i fjor. Protestene ble organisert av pro-palestinske grupper, som også markerte seg i Melbourne.

ANNONSE

Kilde: https://www.timesofisrael.com/protests-in-sydney-against-herzogs-visit-turn-violent-amid-scuffles-with-police/