Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) har i en årrekke drevet med villedning og gitt inntrykk av at den har stanset sitt «betal-for-drap»-program, gjennom ulike grep for å narre internasjonale givere. Det fremgår av en rapport som ble offentliggjort søndag av en Jerusalem-basert overvåkingsorganisasjon.

Rapporten fra Palestinian Media Watch (PMW) slår fast at PA-ens «Martyrfond», programmet som gir månedlige utbetalinger til personer fengslet i Israel for angrep mot israelere, fortsatt er fullt operativt.

Den palestinske selvstyremyndigheten kunngjorde i fjor at den hadde stanset «betal-for-drap», fortalte Itamar Marcus, grunnlegger og direktør for Palestinian Media Watch, til JNS, og forklarte hvorfor PMW valgte å publisere rapporten.

– I realiteten mottok terroristene som satt i fengsel – det er snakk om noen tusen – lavere [betal-for-drap]-utbetalinger de siste månedene. Det er derfor vi måtte legge frem denne rapporten, for å vise de skjulte lønningene, sa han.

Ifølge PMW betalte PA i 2025 totalt rundt 315 millioner dollar til 23 500 terrorister.

Pengene utbetales gjennom to ordninger, ifølge PMW.

Den første innebærer at løslatte terroristfanger føres opp på pensjonslistene, eller får jobber i PA-ens sikkerhetsstyrker og siviltjeneste. Over 10 000 terrorister mottar terrorstipender på denne måten. Disse sto for mer enn 230 millioner dollar av PA-midler i fjor.

Den andre ordningen gjelder terrorister som bor utenfor PA-kontrollerte områder, det PA omtaler som den palestinske «diasporaen». Ifølge PMW er det 13 500 mottakere i dette programmet, som samlet mottar 86 millioner dollar årlig.

– De får alle fortsatt pengene sine, og det er skjult for internasjonal kontroll. Det internasjonale samfunnet følger ikke med på hva PLO utbetaler i Jordan, Libanon og Syria. Det internasjonale samfunnet undersøker heller ikke hvem som får lønn i siviltjenesten og hvem som står på pensjon, og det er der PA skjuler alle sine «betal-for-drap»-mottakere, sa Marcus.

I februar 2025, for å avlede offentlig oppmerksomhet, kunngjorde PA-president Mahmoud Abbas at den palestinske selvstyremyndigheten ikke lenger skulle foreta utbetalinger gjennom Kommisjonen for fanger og tidligere fanger. Utbetalingene skulle i stedet gå gjennom et nytt organ, Palestinian National Economic Empowerment Institution (PNEEI), under Sosialdepartementet.

PA hevdet at PNEEI satte en stopper for «betal-for-drap» fordi palestinske fanger ikke lenger skulle motta penger for voldelige handlinger, men i stedet basert på sin sosioøkonomiske situasjon.

Selv om PMW allerede den gang viste at dette var et åpenbart forsøk på å lure vestlige givere, godtok enkelte vestlige journalister PA-ens påstand om at ordningen var reformert.

PMW-rapporten sådde også tvil om hvorvidt PNEEI i det hele tatt er i virksomhet. Ifølge et innlegg på meldingsappen Telegram fra 20. september 2025, skrevet av en løslatt terrorist, fikk han beskjed om at PNEEI ikke eksisterte da han spurte om en løslatt fange med militær rang i PA-styrkene fortsatt måtte registrere seg der.

– Jeg ringte Kommisjonen for fanger og løslatte fanger om dette … de fortalte meg at situasjonen for løslatte fanger har gått tilbake til slik den var før. Altså etter det gamle systemet. Det som kalles PNEEI er avviklet. Det var det de sa til meg. Jeg kontaktet dem for en liten stund siden, sa han.

Antallet mottakere av «betal-for-drap» vil øke til rundt 30 000 i år, ettersom ytterligere 6 000 personer er lagt til som «pensjonister», ifølge PMW.

– Bare den siste uken fant vi samtaler mellom mottakere av «betal-for-drap». De diskuterte det faktum at PA hadde fortalt dem at 6 000 personer var flyttet fra åpen «betal-for-drap» til pensjoner og PA-jobber. De i gruppen var litt frustrerte over at ingen av dem var blant disse, sa Marcus.

PMW-rapporten gir også innblikk i hvordan PA-ens villedning har utviklet seg. Enkelte tiltak fra PA var et direkte resultat av PMW-undersøkelser. I 2020 avslørte en PMW-granskning at 7 000 til 8 000 arbeidsledige tidligere terroristfanger mottok «betal-for-drap»-lønninger.

– Mot slutten av 2020 så vi et intervju på palestinsk selvstyre-TV med fange-minister Issa Karake, sa Marcus. – Han snakket om de enorme kostnadene PA hadde med å betale lønn til disse 7 000 til 8 000 løslatte fangene. Vi publiserte dette umiddelbart. Deretter sa USA og Europa: «Hva er det som skjer? Hvorfor betaler dere alle disse løslatte fangene?»

For å gi utbetalingene et skinn av legitimitet, utstedte Abbas i februar 2021 et presidentdekret om at sikkerhets- og siviltjenestestillinger skulle finnes til alle løslatte fanger som hadde sittet fengslet i minst fem år.

En måned etter Abbas’ dekret opprettet PA en komité på 64 personer som, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Sada News, arbeidet «selv på feriedager» for å finne stillinger til de løslatte terroristene, slik at det synlige «betal-for-drap»-budsjettet kunne reduseres.

Da PA innså at det var umulig å finne jobber til alle terroristene, kom de opp med en annen idé – å legge dem til på pensjonslistene, ifølge PMW.

Siden PA-loven kun åpnet for at statlige pensjoner kunne gis til ansatte i PA og PLO, bestemte Abbas at løslatte terroristfanger også skulle være berettiget, og at tiden i fengsel skulle regnes som tjenestetid i siviltjenesten.

I første omgang gjaldt dekretet personer over 60 år. Men dette etterlot mange tusen under 60 år uten jobber og pensjoner, så to måneder senere senket Abbas pensjonsalderen for løslatte terrorister til 50 år.

Innen oktober 2021 uttalte PA at de med hell hadde skjult alle de 7 000 til 8 000 løslatte terroristene som mottok lønn fra Kommisjonen for fangeanliggender.

– PA-ens største fordervelse er ikke de hundrevis av millioner dollar den bruker på å belønne terrorister gjennom sine «betal-for-drap»-programmer. PA-ens politikk med å belønne terror er imidlertid bare et symptom, hvor frastøtende det enn er, på dens dype og grunnleggende umoral – dens fremstilling av terrorisme og drap på jøder som de høyeste handlingene, utført i palestinernes og Allahs navn, uttalte PMW.

– PA løfter mordere av israelere til toppen av det palestinske samfunnet, fremstiller dem som de fremste palestinske heltene, og hedrer og belønner dem dermed, heter det videre, med henvisning til Abbas’ uttalelser fra februar 2021 som uttrykker denne fordreide tankegangen: «Fanger og martyrer … er mer verdifulle enn oss alle.»

Kilde: https://www.jns.org/report-unmasks-pas-methods-to-continue-terror-stipends/?fbclid=IwY2xjawP3ugNleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEea9XdvYlOMNsyXKMOdAToOnHeiJfJdh_qHfzsKu5CTyflbDqI44vFoGYNzlQ_aem_yjMPWnhxCN8IlJ9FyKS3Bg