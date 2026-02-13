Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) har offentliggjort et utkast til ny grunnlov for en fremtidig palestinsk stat. Dokumentet vekker oppsikt ved å utelate enhver henvisning til jødisk eller historisk jødisk tilknytning til Jerusalem, samtidig som det fastslår at islam skal være statens offisielle religion og at sharia skal være hovedkilden til lovgivning.

I utkastet omtales Jerusalem som «hovedstaden i staten Palestina» og det forpliktes til å beskytte byens «islamske og kristne helligdommer» – uten å nevne jødedommen eller jødiske helligsteder. Dette skjer til tross for Jerusalems sentrale rolle i jødisk historie og identitet gjennom flere tusen år.

Grunnloven slår videre fast at Palestina er en del av «den arabiske nasjonen», og bekrefter PLO som den eneste legitime representanten for det palestinske folk. Samtidig videreføres ordninger for økonomisk støtte til familier av «martyrer, fanger og sårede» – en politikk som lenge har vært kritisert internasjonalt for å belønne personer dømt for terrorhandlinger mot israelere.

Islam gis status som statsreligion, og islamske shariaprinsipper skal være den primære lovkilden. Selv om dokumentet omtaler trosfrihet, nevnes verken jødedommen eller det jødiske folk eksplisitt i teksten.

Utkastet inneholder også bestemmelser om sikkerhetsstyrker, presidentperioder og opprettelsen av en uavhengig palestinsk monetær myndighet. Presidenten begrenses til to femårsperioder.

I fortalen anklages Israel for «kolonial bosettingsokkupasjon», «etnisk rensing» og «folkemord», formuleringer som ytterligere kan bidra til å skjerpe konfliktnivået fremfor å fremme forhandlinger og gjensidig anerkjennelse.

Kritikere mener grunnlovsutkastet tegner et bilde av et regime som beveger seg bort fra sekulær og inkluderende statsbygging, og i stedet forsterker religiøs lovgivning og ensidig nasjonal retorikk. For Israel og det internasjonale samfunnet reiser dokumentet spørsmål om hvorvidt en fremtidig palestinsk stat under dette rammeverket vil respektere pluralisme, minoritetsrettigheter og varig fredelig sameksistens.

Kilde: https://www.jpost.com/middle-east/article-886547