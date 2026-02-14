Rafael-styreleder Yuval Steinitz sier at Israels luftforsvar er «godt til svært godt» rustet i møte med økt spenning med Iran. Han viser til nylige oppgraderinger av systemet David’s Sling, som nå skal ha betydelig forbedret evne til å avskjære ulike typer trusler, inkludert langtrekkende missiler.

Israels luftforsvar består av flere lag, blant annet Arrow-3, David’s Sling og Iron Dome. Steinitz sier han ikke ser for seg et scenario der flertallet av innkommende missiler ikke blir avskåret. Han understreker også at en del av forsvaret handler om å slå ut utskytningsramper før missiler blir avfyrt.

ANNONSE

Det nye lasersystemet «Or Eitan» er foreløpig utviklet for å skyte ned raketter fra Libanon og Syria, men kan ennå ikke stanse iranske ballistiske missiler. Steinitz mener dette kan endre seg i løpet av noen år.

Han sier videre at Israel ikke vil tillate Iran å gjenoppbygge sitt atomprogram, og at et forebyggende angrep må vurderes dersom Iran forbereder et angrep. Steinitz er også skeptisk til nye avtaler med Iran og mener regimet er svekket.

Til slutt åpner han for at en mulig privatisering av Rafael kan skje på sikt.

Kilde: https://www.jpost.com/defense-and-tech/article-886480