NEW YORK – CUNY School of Law, New York Citys offentlige jus-skole, skal arrangere et studentorganisert foredrag som omtaler Hamas’ tunnelnettverk i Gaza som «dekolonial arealbruk».

Arrangementet, kalt «The Underground in Gaza», arrangeres av Students for Justice in Palestine og vil inneholde et foredrag av Columbia-akademikeren Hadeel Assali. Ifølge annonsen skal foredraget undersøke tunnelenes historie og bruk som del av «motstand mot kolonisering».

Hamas har bygget et omfattende tunnelsystem under Gazas befolkningssentre. Tunnelene har blitt brukt til angrep, skjuling av våpen og gisler, og Hamas er klassifisert som en terrororganisasjon av USA.

Jus-skolen understreker at studentarrangementer ikke gjenspeiler skolens eller universitetets syn, og viser til sitt engasjement for akademisk frihet og ytringsfrihet.

Assali har tidligere beskrevet tunnelnettverket som en form for motstand og har knyttet sitt arbeid til det såkalte settler-koloniale rammeverket, som er omstridt og kritisert av mange.

Israels generalkonsul i New York har bedt om at arrangementet avlyses og omtaler det som en normalisering av terror.

CUNY-systemet har de siste årene vært preget av debatt og anklager om antisemittisme på flere campuser.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/nyc-public-law-school-to-host-event-on-hamas-tunnels-as-resistance-to-colonization/