Antisionistiske grupper i Canada har lansert en kampanje for å frata jødiske sommerleirer akkreditering, og hevder leirene støtter en «folkemorderisk, settlerkolonial stat». Kampanjen, støttet av flere venstreorienterte og pro-palestinske organisasjoner, retter seg mot minst 17 leirer i flere kanadiske provinser.

Leirene anklages blant annet for å markere Israels uavhengighetsdag og minnedag, ha ansatte med tilknytning til Israel og ansette tidligere soldater fra Israels forsvarsstyrker (IDF). Støttespillere av kampanjen har oppfordret til å kontakte provinsielle akkrediteringsorganer, og over 800 brev skal være sendt.

Motstandere mener kampanjen bidrar til stigmatisering av jøder. Jødiske organisasjoner, inkludert UJA Federation of Greater Toronto, har omtalt tiltaket som trakassering og en bevisst skremselsstrategi. Ontario Camps Association har kalt retorikken «dypt bekymringsfull» og advarer mot demonisering av en minoritetsgruppe.

Bakgrunnen er en bredere internasjonal bølge av protester og anklager mot Israel siden oktober 2023. Samtidig viser tall at jøder er den gruppen som oftest rammes av hatkriminalitet i Canada, noe som har økt etter Gaza-krigens utbrudd.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/anti-zionist-groups-in-canada-target-jewish-childrens-summer-camps/