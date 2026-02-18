En organisasjon med dokumenterte bånd til Hamas trener nå unge personer i Gaza til å redigere Wikipedia-sider om krigen mellom Israel og Hamas. Prosjektet, kalt «WikiRights», ledes av Euro-Med Human Rights Monitor og har som mål å påvirke innholdet om konflikten på både arabisk og engelsk.

Ifølge organisasjonen skal deltakerne produsere artikler basert på det de omtaler som menneskerettighetsbrudd. Den tredje runden av prosjektet fokuserer på det de beskriver som «israelsk folkemord» i Gaza – en anklage Israel avviser på det sterkeste og som er sterkt omstridt internasjonalt.

Euro-Meds ledelse har tidligere blitt knyttet til Hamas. Nåværende og tidligere styreledere har stått på israelske lister over Hamas-tilknyttede aktører i Europa, og grunnlegger Ramy Abdu ble ilagt israelske sanksjoner i 2020.

Kritikere mener prosjektet reiser alvorlige spørsmål om forsøk på å påvirke åpent redigerbare informasjonsplattformer i en pågående konflikt. De advarer om at Wikipedia kan bli brukt som et verktøy for politisk aktivisme snarere enn nøytral kunnskapsformidling.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-887007