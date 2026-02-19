Hamas styrker sin kontroll over Gaza ved å plassere lojale støttespillere i sentrale stillinger, kreve inn skatter og opprettholde utbetaling av lønninger, ifølge en israelsk militærvurdering omtalt av Reuters. Gruppen skal ha utnevnt nye distriktsguvernører og erstattet ledere i viktige departementer som økonomi og innenriks, noe som ifølge israelske kilder bidrar til å befeste makten «nedenfra og opp».

Utviklingen har økt skepsisen til Donald Trumps fredsplan, som forutsetter at Hamas avvæpner seg i bytte mot israelsk militær tilbaketrekning fra Gaza. Selv om Hamas sier de er villige til å overlate administrasjonen til en USA-støttet teknokratkomité, mener israelske myndigheter at gruppen i praksis vil beholde betydelig innflytelse – også dersom en slik overgangsordning formelt trer i kraft.

ANNONSE

Samtidig arbeider Trumps internasjonale fredsråd med å etablere en overgangsstruktur for Gaza, inkludert en mulig FN-autorisert stabiliseringsstyrke og en ny palestinsk politistyrke. Hamas ønsker å integrere tusenvis av egne politifolk i en slik styrke.

Israel har gjentatte ganger avvist enhver fremtidig rolle for Hamas i Gaza etter angrepet i oktober 2023. Et av Israels uttalte mål med krigføringen har vært å svekke eller demontere Hamas’ styringsapparat. Likevel viser den israelske vurderingen at store deler av Gazas sivile administrasjon nå er i drift igjen under Hamas’ kontroll, noe som reiser spørsmål om hvor realistisk en maktoverføring uten avvæpning faktisk er.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/hamas-tightens-grip-in-gaza-increasing-skepticism-of-trumps-peace-plan/