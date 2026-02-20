IDF har intensivert arbeidet mot det de omtaler som oppfordringer til vold og radikalisering på Vestbredden i forbindelse med starten av Ramadan. Ifølge israelske kilder har 17 sentrale personer blitt arrestert de siste to ukene, og over 420 siden krigen startet 7. oktober 2023. Palestinske medier rapporterte også at sjeik Muhammad Ali al-Abbasi, imam ved al-Aqsa-moskeen, ble pågrepet mandag kveld.

Den israelske hæren mener ytringer på sosiale medier, prekener i moskeer og taler i offentlige sammenhenger bidrar til å inspirere nye angrep – særlig fra enkeltpersoner som handler alene. Selv om israelske sikkerhetsstyrker sier de har svekket organiserte terrornettverk, opplever de fortsatt angrep utført av enkeltpersoner.

ANNONSE

I forkant av den første fredagen i Ramadan forsterkes nå sikkerhetstiltakene ved moskeer, på Tempelhøyden og langs den såkalte sømlinjen mellom Israel og Vestbredden. IDF, Shin Bet, grensepolitiet og israelsk politi øker tilstedeværelsen for å forebygge uro og redusere risikoen for sammenstøt.

Samtidig har israelske myndigheter iverksatt sivile og teknologiske tiltak for å lette bevegelse ved kontrollposter og hellige steder, med mål om å sikre ro under høytiden og hindre en eskalering av volden.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-887337