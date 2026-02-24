En video fra oktober 2022, sendt av Channel 13, viser Hamas-ledere samlet i et såkalt «krigsrom» mens de gjennomfører en generalprøve på det som senere ble angrepet 7. oktober 2023. Rundt bordet sitter flere kommandører, blant dem Izz al-Din al-Haddad, som i dag leder Hamas i Gaza.

I opptakene koordinerer lederne en simulert offensiv til lands og til sjøs, inkludert en invasjon av Zikim-stranden og infiltrasjon i israelske lokalsamfunn. Under øvelsen omtales Israel som «forvirret», og målet om å bruke angrepet til å presse fram løslatelse av palestinske sikkerhetsfanger blir nevnt.

Videoen viser også at Hamas i årene før angrepet gjennomførte omfattende øvelser som lignet taktikken som senere ble brukt. Samtidig hadde det israelske forsvaret etterretning om Hamas’ planer i forkant av 7. oktober, men advarsler ble i stor grad ignorert eller nedprioritert, ifølge flere vitneforklaringer.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/footage-from-2022-shows-hamas-commanders-overseeing-dry-run-of-october-7-attack/