Mens Hamas er sterkt svekket etter krigen i Gaza og under betydelig israelsk militært press, har Palestinsk Islamsk Jihad (PIJ) forsøkt å utnytte situasjonen ved å øke sin aktivitet på Vestbredden. Ifølge analytikere søker gruppen å fylle et maktvakuum, særlig i nord, hvor Den palestinske selvstyremyndigheten i lengre tid har hatt begrenset evne til å håndheve kontroll.

PIJ, som har enda tettere bånd til Iran enn Hamas, er en rendyrket terrororganisasjon fullt dedikert til væpnet kamp mot Israel. Uten ansvar for sivil styring eller politisk legitimitet kan gruppen konsentrere alle ressurser om terrorvirksomhet, noe som gjør den mer fleksibel og potensielt vanskeligere å avskrekke.

ANNONSE

Etter terrorangrepet 7. oktober 2023 har Israel trappet opp nødvendige kontraterroroperasjoner på Vestbredden for å forhindre nye angrep. Selv om situasjonen per nå beskrives som under kontroll, advarer eksperter om at effekten av tiltakene utfordres av PIJs økende aktivitet.

Ved siden av direkte terroraktivitet investerer PIJ betydelig i rekruttering og propaganda, særlig rettet mot unge. Økonomiske vanskeligheter og høy arbeidsledighet på Vestbredden skaper et sårbart miljø som gruppen utnytter gjennom økonomiske insentiver og radikaliserende budskap.

PIJ samarbeider også med lokale væpnede grupper, noe som bidrar til mer fragmenterte og krevende sikkerhetssituasjoner. Analytikere peker på at gruppens fremvekst samtidig kan styrke Irans innflytelse i området og gjøre Vestbredden til en ytterligere front i Teherans konfrontasjon med Israel.

Hamas’ svekkelse – etter tap av ledere og omfattende ødeleggelser i Gaza som følge av krigen de selv utløste – har redusert bevegelsens kapasitet på Vestbredden. Dette har gitt PIJ større handlingsrom.

Ifølge eksperter mangler PIJ et politisk program utover kontinuerlig væpnet motstand mot Israel. Gruppens kompromissløse linje bidrar til økt ustabilitet og representerer en vedvarende sikkerhetsutfordring for Israel.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/with-hamas-focused-on-gaza-revival-islamic-jihad-seen-strengthening-in-west-bank/