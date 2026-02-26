Fem personer i Frankrike er tiltalt for å ha finansiert Hamas under dekke av humanitær bistand til palestinere, ifølge det nasjonale antiterrorpåtalekontoret (PNAT). De ble formelt siktet 20. februar etter en etterforskning som startet i november 2023.

To foreninger, Humani’Terre og Soutien Humani’Terre, er mistenkt for å ha samlet inn penger til palestinske flyktningleirer på Vestbredden, i Libanon og Gaza, men styremedlemmer skal ha kanalisert midler til Hamas. De etterforskes for terrorfinansiering, deltakelse i terrororganisasjon og hvitvasking.

Under ransakinger i januar og februar 2024 ble det beslaglagt nærmere 40 millioner euro, inkludert over 5 millioner euro i kontanter, samt datautstyr og regnskapsdokumenter. Fem personer ble pågrepet, og to eiendommer ble beslaglagt. Saken etterforskes nå videre av tre antiterrordommere, og de siktede er under rettslig tilsyn.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-887670