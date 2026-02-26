Statsminister Benjamin Netanyahu og Indias statsminister Narendra Modi kunngjorde torsdag en rekke nye økonomiske, sikkerhetsmessige og diplomatiske avtaler under en pressekonferanse i Jerusalem.

Det ble signert forståelsesavtaler innen blant annet landbruk, vitenskap, utdanning, teknologi, cybersikkerhet, økonomi og kunstig intelligens. Modi opplyste også at India snart vil ferdigstille en gjensidig fordelaktig frihandelsavtale med Israel, samt styrke samarbeidet om utvikling og produksjon innen forsvar.

Tidligere på dagen besøkte de to lederne Yad Vashem Holocaust-museet i Jerusalem. Etter omvisningen la Modi ned en krans til minne om Holocaust-ofrene og skrev at Holocaust er et av menneskehetens mørkeste kapitler og en evig påminnelse om å verne om menneskelighet, verdighet og fred.

Modi, som ankom Israel onsdag, talte også i Knesset – som første indiske statsminister noensinne – hvor han fremhevet det sterke vennskapet mellom India og Israel og ønsket tettere samarbeid innen innovasjon, teknologi og økonomi.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/article-888096