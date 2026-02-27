USAs ambassadør i Israel, Mike Huckabee, ba ansatte ved ambassaden som ønsker å forlate landet om å gjøre det «i dag», ifølge New York Times. I en e-post oppfordret han dem til å bestille flybilletter så raskt som mulig og prioritere å komme seg ut av landet, med videre reise til Washington D.C. som neste steg. Han varslet også et allmøte senere på dagen.

Samtidig godkjente det amerikanske utenriksdepartementet utreise for ikke-essensielle ansatte og deres familier, og frarådet amerikanske borgere å reise til Israel. De som befinner seg der, ble bedt om å vurdere å reise så lenge kommersielle flyvninger er tilgjengelige.

Flere land, blant annet Canada, Kina og Australia, har også oppfordret sine borgere til å forlate eller unngå Midtøsten på grunn av økende spenning mellom Iran og USA.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-888204