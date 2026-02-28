I intervjuet, som ble sendt torsdag kveld, fortalte Angrest at han ble torturert under fangenskapet hos Hamas, blant annet ved bruk av elektriske støt.

Angrest tjenestegjorde i en spesialisert stridsvognenhet med gradert utstyr i 7. panserbrigade nær Nahal Oz under massakren 7. oktober. Han var den eneste i mannskapet som overlevde terrorangrepet. Lagkameratene kaptein Daniel Perez, stabssersjant Itay Chen og sersjant Tomer Leibovitz ble drept, og levningene deres ble tatt med til Gazastripen av terroristene.

ANNONSE

Tortur og avhør

– Jeg våknet i Gaza i et hus og kunne ikke åpne øynene eller bevege hånden – hånden min var brent, fortalte Angrest om de første minnene etter massakren.

Han beskrev hvordan han ble avhørt på arabisk, som han ikke forsto.

– Noen kom med to ledninger og satte dem på sårene mine. Det føltes som om jeg fikk elektriske støt. Jeg skrek av smerte, og så gjorde han det igjen.

Ifølge reportasjen visste terroristene at Angrest hadde tjenestegjort i en stridsvogn med gradert utstyr, og at han som eneste overlevende kunne sitte på sensitiv informasjon.

– I de tøffeste avhørene spurte de om graderte ting. De torturerte meg til det ytterste. Elektriske støt – traumer som vil følge meg resten av livet. Det lengste avhøret varte i rundt åtte timer sammenhengende.

Han fikk også vite via radiosamband at de tre lagkameratene var drept 7. oktober.

– Jeg låste meg inne på et rom alene. Da forstår du at det er over.

Sammen med annet gissel

Angrest ble holdt alene i flere uker, både over bakken og i underjordiske tunneler. Senere ble han holdt sammen med gisselet Gali Berman.

– Jeg var lenge sammen med Gali og knyttet sterke bånd til ham. Men jeg var redd. Hvis de fant ut mer om meg, ville det være slutten.

Kampene 7. oktober

I intervjuet beskrev han også kampene 7. oktober. Mannskapet rykket ut fra Nahal Oz og støtte på bølger av terrorister som hadde infiltrert Israel. De sto overfor valget mellom å rykke nærmere med risiko for panservernraketter eller forsøke å stanse angriperne på avstand.

– Vi forsto at det var dem eller oss, fortalte Angrest, som var stridsvognfører.

De siste opptakene fra stridsvognens «black box» skal ha fanget ropene: «Perez! Perez!»

Løslatelsen

Angrest ble løslatt i oktober 2025 etter 738 dager i Hamas-fangenskap i Gazastripen.

– En av de ledende terroristene pekte på oss og sa: «Dere fire drar i morgen.»

Han beskriver overgangen til friheten som brå og krevende:

– Livet endret seg. For alle andre virker det som kampen er over, og at man går tilbake til normalen. Men arrene vil alltid være der.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/article-888183