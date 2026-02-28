Kjære venner og bønnepartnere

Klokken 08.00 lørdag morgen innledet Israel og USA sin lenge varslede felles militæroperasjon for å ødelegge Irans kjernefysiske og militære infrastruktur og forhåpentligvis også styrte det radikale islamistiske regimet.

Etter å ha sendt en enorm mengde militært materiell til regionen, sa USAs president Donald Trump fredag at han var «misfornøyd» med de langsomme og unnvikende svarene fra iranske myndigheter i de medierte samtalene med Teheran om landets atom- og missilprogram, støtte til stedfortredende terror-militser og brutale undertrykkelse av sin egen befolkning.

Han ga derfor i morges «grønt lys» til en felles operasjon med Israel, omtalt som et «forebyggende» angrep for å fjerne en eksistensiell trussel mot Israel og en vedvarende fare for regional og global sikkerhet gjennom de siste 47 årene.

De første luftangrepene var rettet mot regimets politiske og militære ledere i Teheran, inkludert ayatolla Khamenei og president Masoud Pezeshkian. Satellittbilder bekrefter at den øverste lederens offisielle residens ble ødelagt, men det er fortsatt uklart om han eller Pezeshkian ble drept. Israelske kilder uttrykker tillit til at de har satt den iranske hærens stabssjef, etterretningssjef, forsvarsminister og lederen for Revolusjonsgarden ut av spill. Andre tidlige mål var missilutskytningsramper, militæranlegg og missilfabrikker.

Som svar har Iran avfyrt rundt tre dusin ballistiske missiler mot Israel, sammen med flere bølger av bevæpnede droner. Israelere ble instruert om å holde seg i tilfluktsrommene sine i konfliktens åpningsfase. De fleste missilene og dronene ble skutt ned, mens fallende vrakrester så langt har forårsaket begrensede materielle skader og et par mindre personskader.

Iranske styrker har også skutt raketter mot amerikanske militærbaser i Bahrain, Jordan, Qatar og De forente arabiske emirater, mens amerikanske soldater i Irak har blitt truet av pro-iranske militser. Det er meldt om én omkommet i Emiratene og fire i Syria som følge av rakettangrep eller vrakrester.

Denne konfrontasjonen har svært høye innsatsfaktorer og trenger våre presserende bønner. President Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu baserer seg på etterretningsvurderinger om at Den islamske republikken er på sitt svakeste punkt siden maktovertakelsen i 1979 – særlig etter IDFs 12 dager med harde angrep i juni i fjor og de massive gateprotestene over hele Iran i januar. Dersom det undertrykkende regimet i Teheran skulle falle, kan det føre til en mer demokratisk og vestlig orientert regjering, som også kan gå fra total fiendtlighet til et mer vennskapelig forhold til Israel.

Utfallet har også enorme globale konsekvenser, ikke bare for verdens oljemarkeder, men også for Russlands og Kinas forsøk på å utfordre amerikansk innflytelse og makt globalt. Både Moskva og Beijing har brukt det iranske regimet og dets regionale terrornettverk som stedfortredere for å undergrave amerikanske og vestlige interesser i Midtøsten, og ayatollaenes nederlag kan vise seg å bli et betydelig tilbakeslag for Russland og Kina.

Vi ber dere stå sammen med oss i inderlig forbønn for beskyttelse og trygghet for Israels folk og andre i regionen, om visdom og klarhet for israelske og amerikanske ledere, og om at Guds hensikter og planer må bli fullført i denne tiden. Må Herren være et skjold rundt Israel og la sin vilje skje.

Bli gjerne med på den globale bønnesamlingen vår hver dag kl. 16.30 (israelsk tid), der vi ber for Israel og regionen.



Takk for at dere står sammen med oss i bønn.