Raketter og droner fra Libanon utløste flyalarmer i Nord-Israel natt til mandag, etter at Hizbollah gikk inn i konflikten for å støtte Iran. Gruppen sa angrepene var hevn for drapet på Irans øverste leder Ali Khamenei under det israelsk-amerikanske angrepet mot Iran lørdag.

Ifølge IDF ble én rakett skutt ned, mens flere traff åpne områder. Det ble også skutt ned minst to droner. Det er ikke meldt om skadde eller materielle skader i Israel.

Israel svarte med omfattende luftangrep mot Hizbollah-mål i Libanon, blant annet i Beirut og i Dahiyeh, en Hizbollah-kontrollert forstad. IDF-sjef Eyal Zamir sa at en offensiv kampanje mot Hizbollah er innledet og kan vare i flere dager. Militæret anklaget Hizbollah for å «ødelegge staten Libanon» og la ansvaret for eskaleringen på gruppen.

IDF opplyste at de har truffet Hizbollahs infrastruktur og ledende medlemmer, og utstedte evakueringsvarsler til sivile i flere landsbyer i Sør-Libanon. Kraftige eksplosjoner ble rapportert i Beirut, og mange innbyggere flyktet.

Libanons statsminister Nawaf Salam fordømte rakettangrepene som «uansvarlige» og advarte mot å dra landet inn i en ny krig, uten å nevne Hizbollah direkte. Han har innkalt regjeringen til hastemøte.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/idf-strikes-targets-in-beirut-after-hezbollah-enters-fray-fires-at-northern-israel/