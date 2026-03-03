– Vi vil fortsette å insistere på at Hizbollah blir avvæpnet – dette kravet vil vi ikke gi opp. IDF vil ikke avslutte kampanjen før trusselen fra Libanon er eliminert, sa IDFs stabssjef, generalløytnant Eyal Zamir.

Under en orientering ved den nordlige grensen mandag sa Zamir at operasjonen ikke bare retter seg mot Iran, men også vil ende med at Hizbollah «lider et ødeleggende slag».

Han uttalte at den libanesiske regjeringen og landets væpnede styrker flere ganger har blitt advart om å avvæpne Hizbollah uten å handle.

– Vår hovedinnsats er rettet mot Iran, i koordinering med det amerikanske militæret. Etter at Hizbollah åpnet ild, beordret jeg også kraftige tiltak mot dem. IDF er forberedt på å operere på flere arenaer samtidig, sa Zamir.

Militæret opplyste at planer for videre operasjoner i Libanon er godkjent, og at både offensiv innsats og defensiv beredskap i nord styrkes. Ifølge IDF ble over 70 våpenlagre, utskytningssteder og rakettkastere tilhørende Iran-støttede grupper angrepet mandag.

IDF opplyste også at den høytstående Palestinsk Islamsk Jihad-lederen Adham Adnan al-Othman, kjent som «Abu Hamza», ble drept i et luftangrep i Dahiyeh, en forstad sør i Beirut med sterk Hizbollah-tilstedeværelse.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-888554