Krigen mot Iran handler ikke bare om Israels sikkerhet, men også om USAs og den frie verdens. Det iranske regimet har i flere tiår arbeidet for å ødelegge Israel, samtidig som det har utviklet langtrekkende missiler, støttet væpnede grupper i regionen og forsøkt å bygge opp et atomprogram som kan true både Midtøsten, Europa og USA.

Regimet er også brutalt mot sitt eget folk. Demonstrasjoner og krav om frihet har flere ganger blitt slått ned med vold, og mange iranere er dypt misfornøyde med et system som prioriterer militær makt og ideologi fremfor befolkningens velferd. Presset fra krigen kan derfor skape en mulighet for at iranerne selv utfordrer styret.

USA og Israel forsøker å ramme Irans militære struktur, missilkapasitet og atomrelaterte anlegg, samtidig som regimets maktapparat svekkes. Målet er å redusere Irans evne til å true regionen og samtidig skape forhold der det iranske folket kan få større kontroll over sin egen fremtid.

Regimet i Teheran vil imidlertid gjøre alt for å overleve. Det kan forsøke å utvide konflikten, angripe naboland og satse på at internasjonalt press eller krigstretthet i USA og Israel til slutt stopper offensiven.

Likevel kan dette være en sjelden mulighet til å svekke et regime som i lang tid har skapt ustabilitet i regionen. Dersom det lykkes, kan det bidra til større sikkerhet for Israel, mer stabilitet i Midtøsten og bedre fremtidsmuligheter for det iranske folket.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/of-course-this-is-israels-war-in-iran-its-americas-too-wed-all-better-win-it/