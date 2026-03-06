Flere iranere sier til The Times of Israel at de følte lettelse og til og med feiret i gatene etter at Irans øverste leder Ali Khamenei ble drept i et israelsk angrep. Noen uttrykte takknemlighet til Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs president Donald Trump, og mente at angrepet kan være et viktig skritt mot å svekke det islamske regimet.

Flere av de intervjuede fortalte at mange iranere lenge har ønsket internasjonal hjelp til å få slutt på regimets undertrykkelse, særlig etter den brutale nedslåingen av protester tidligere i år.

Samtidig lever folk fortsatt i usikkerhet på grunn av den pågående krigen. Eksplosjoner høres jevnlig, butikker er stengt og sikkerhetstiltakene er strenge. USA og Israel sier at angrepene retter seg mot militære mål og regimets infrastruktur.

Noen iranere håper nå at presset mot regimet kan føre til et regimeskifte og en mer fri fremtid for landet. Enkelte støtter også ideen om at Reza Pahlavi, sønnen til Irans siste sjah, kan spille en rolle i et nytt Iran.

