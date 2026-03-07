En ny undersøkelse fra Israel Democracy Institute viser at 93 prosent av jødiske israelere støtter Operasjon Roaring Lion, noe som tyder på bred nasjonal oppslutning om operasjonen. Blant arabiske israelere er støtten betydelig lavere.

Støtten blant jødiske israelere finnes på tvers av det politiske spekteret. Selv om den er noe lavere på venstresiden, er et klart flertall også der positive til operasjonen. I sentrum og på høyresiden er oppslutningen enda sterkere.

Undersøkelsen viser også at mange jødiske israelere har tillit til statsminister Benjamin Netanyahu i håndteringen av operasjonen. Tilliten er særlig høy blant velgere på høyresiden, men også en betydelig andel i sentrum uttrykker støtte til hans ledelse i krigssituasjonen.

Når det gjelder krigens mål, mener mange at operasjonen bør fortsette til Israels militære mål er oppnådd. En stor andel av de spurte mener også at konflikten bør fortsette til det iranske ayatollah-regimet blir fjernet fra makten.

Undersøkelsen viser dessuten at et flertall av israelere opplever at de er relativt godt beskyttet mot iranske angrep under operasjonen. Følelsen av trygghet er særlig høy blant dem som har tilgang til sikringsrom eller offentlige tilfluktsrom.

Målingen ble gjennomført på nett 2.–3. mars 2026 blant et representativt utvalg av voksne israelere. Feilmarginen for undersøkelsen er på rundt fire prosentpoeng.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-888897