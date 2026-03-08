Chabads nød- og sikkerhetssenter oppfordrer jødiske samfunn verden over til å være ekstra forsiktige på grunn av den pågående Israel–USA-konflikten med Iran.

Senteret sier at trusselnivået har økt betydelig etter det forebyggende angrepet i Iran, og advarer om at iranere rundt om i verden kan være motivert til å gjennomføre hevnaksjoner mot israelske og jødiske mål.

De peker også på at perioden med Ramadan og den kommende høytiden Purim kan føre til store offentlige samlinger, noe som kan øke risikoen.

Senteret råder lokalsamfunn til å være oppmerksomme på mistenkelig aktivitet og rapportere dette til sikkerhetsansvarlige eller politiet. Offentlige arrangementer som ikke kan sikres tilstrekkelig bør flyttes til lukkede og sikrede lokaler, og ikke-nødvendige ærender bør begrenses de nærmeste dagene.

Israels president Isaac Herzog oppfordret også jødiske samfunn til å være årvåkne og forsiktige.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-888949