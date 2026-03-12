IDFs stabssjef, Eyal Zamir, har beordret betydelige forsterkninger til Nordkommandoen og flyttet Golani-brigaden fra operasjoner i Gaza til den nordlige fronten. Brigaden brukes vanligvis i større offensive operasjoner, noe som kan tyde på at Israel forbereder en dypere bakkeoperasjon i Sør-Libanon.

Flere israelske divisjoner har allerede rykket dypere inn i Sør-Libanon enn opprinnelig planlagt. I løpet av de kommende dagene forventes Israel å nærme seg 1 000 angrep i Libanon, inkludert større angrep mot Hizbollahs sterke bastion i Dahieh i Beirut.

Israelske styrker rapporterer også om økende direkte sammenstøt med Hizbollah på bakken og om funn av skjulte våpenlagre. Samtidig har Hizbollah gjennomført flere bakholdsangrep, blant annet ved hjelp av droner for å spore israelske styrker.

Til tross for en fortsatt strøm av raketter, missiler og droner mot Israel, ble det onsdag ikke rapportert om dødsfall eller større materielle skader.

Kilde: https://www.jpost.com/middle-east/article-889682