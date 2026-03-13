To uker etter at krigen mellom Israel og Iran brøt ut, utvikler situasjonen seg raskt. Samtidig begynner noen klare trekk å vise seg i konflikten, der Israel forsøker å håndtere det landet oppfatter som en av sine største sikkerhetstrusler.

En viktig endring er Israels strategi. Etter Hamas-angrepet 7. oktober har landet i større grad gått bort fra å bare forsøke å holde fiendtlige grupper under kontroll. I stedet har Israel valgt å slå hardere til mot militære trusler før de vokser seg enda farligere. Angrepene mot mål knyttet til Irans militære kapasitet blir av israelske myndigheter begrunnet med behovet for å beskytte landets befolkning og forhindre fremtidige angrep.

Konflikten kunne også vært langt mer omfattende. Hizbollah deltar i kampene fra Libanon, men Hamas i Gaza er kraftig svekket etter tidligere kamper og spiller foreløpig en mindre rolle. Houthi-bevegelsen i Jemen har så langt valgt å holde seg utenfor. Dersom alle disse frontene hadde åpnet samtidig, ville presset på Israel vært betydelig større.

Fra USA har signalene vært varierte. President Donald Trump har både antydet at krigen kan nærme seg slutten og sagt at kampene vil fortsette til Iran er militært svekket. Analytikere mener dette både kan være et forsøk på å roe verdensmarkedene og samtidig opprettholde presset på Iran.

I Israel har krigen i stor grad samlet befolkningen. Mange israelere ser Iran som en alvorlig og langsiktig trussel mot landets sikkerhet, noe som har ført til bred støtte til de militære operasjonene. I USA er opinionen mer delt, særlig langs politiske linjer.

Samtidig forsøker Iran å øke det internasjonale presset for å få slutt på krigen. Ved å angripe mål i Persiabukta og skape uro i energimarkedene håper landet at stigende oljepriser og økonomisk usikkerhet vil få andre land til å legge press på USA og Israel for å stanse kampene. Israel på sin side understreker at målet med operasjonene er å redusere Irans militære kapasitet og styrke sikkerheten i regionen.

