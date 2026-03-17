IKAJ fordømmer Irans angrep mot sivile og hellige steder i Jerusalem

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem fordømmer nok en gang det radikale islamske regimet i Iran for dets hensynsløse og ondsinnede handlinger ved å sende hundrevis av ballistiske missiler og droner mot sivile i Israel og ellers i hele Midtøsten. Vi fordømmer også dets gjentatte målrettede angrep mot Jerusalem, som ikke bare har satt mange liv her i fare, men også byens ærverdige religiøse kulturminnesteder. Vi ble sjokkert vitne til at en stor del av missilvrakrester i går landet på et tak ved siden av Gravkirken i Gamlebyen i Jerusalem, mens mindre missildeler falt ned på Tempelhøyden. Dette kommer i kjølvannet av iranske missilangrep som har skadet og ødelagt synagoger og andre hellige steder i Israel og i hele regionen.

Alt dette viser at vi er vitne til en konflikt mellom den siviliserte verden og barbariske krefter, ledet av det iranske regimet og dets regionale terrornettverk. Vi oppfordrer alle folk og nasjoner til å fordømme de forkastelige handlingene og metodene til det iranske regimet.

Vi forventer også at kristne over hele verden, inkludert biskopene og patriarkene i Jerusalem, fordømmer Iran for bevisst å angripe Jerusalem og sette innbyggerne og de hellige stedene i fare.

Til slutt fortsetter vi å be for det iranske regimets fall, særlig av hensyn til det store flertallet av det iranske folk som ønsker å være fri fra det brutale og undertrykkende religiøse lederskapet i Teheran.

David Parsons, senior visepresident og talsperson

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem