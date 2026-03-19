Iran har gjennomført et nytt angrep mot et saudiarabisk oljanlegg i Yanbu ved Rødehavet, etter lignende angrep mot energiinfrastruktur i Qatar og De forente arabiske emirater. Angrepene skjer i en bredere konflikt der Iran står mot Israel og USA, og blir sett på som del av en koordinert iransk eskalering i regionen.

Saudi-Arabia reagerer kraftig og sier at all gjenværende tillit til Iran nå er «fullstendig knust». Utenriksminister Faisal bin Farhan advarer om at Irans handlinger vil få konsekvenser, og at videre eskalering vil bli møtt med tilsvarende respons – også militært om nødvendig.

ANNONSE

Ifølge saudiske kilder er angrepene en del av Irans strategi for å destabilisere regionen, blant annet gjennom angrep på sivile mål og energiinfrastruktur, samt støtte til væpnede stedfortredergrupper. Samtidig anklages Iran for å forsøke å kontrollere og begrense skipsfarten i Hormuzstredet, en av verdens viktigste ruter for oljetransport.

Gulfstatene har nå bedt om et hastemøte i FN og advarer om at Irans bruk av missiler og droner mot flere land utgjør en alvorlig trussel mot både regional og global sikkerhet. De understreker også at angrepene skjer uten provokasjon, til tross for at de har forsøkt å unngå å bli direkte involvert i konflikten.

Kilde: https://www.ynetnews.com/article/bk2gpvt5wl