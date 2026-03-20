Fire personer ble skadet da en Hizbollah-rakett fra Libanon traff et hus i Kiryat Shmona torsdag kveld. Samtidig traff et fragment fra et iransk missil et oljeraffineri i Haifa, uten at noen ble skadet der.

Totalt ble 14 rakettsalver avfyrt mot Israel samme dag, inkludert mot Jerusalem-området. Hizbollah fortsatte også angrep med raketter og droner i nord.

De skadde i Kiryat Shmona inkluderte en mann i alvorlig tilstand, en kvinne med moderate skader og to lettere skadde. Alle ble sendt til sykehus. Ordføreren kritiserte korte varslingstider, som gjør det vanskelig for eldre og personer med funksjonsnedsettelser å rekke tilfluktsrom.

I Haifa førte missilfragmentet til mindre skader og strømbrudd, men ingen personskader eller alvorlige konsekvenser.

Samtidig fortsatte kamphandlinger mellom Israel og Iran, med gjensidige angrep. Israel opplyser at de har truffet over 130 mål i Iran det siste døgnet.

Myndighetene planlegger å lette på enkelte restriksjoner i mindre utsatte områder, slik at blant annet skoler kan åpne igjen under visse sikkerhetskrav.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/4-hurt-as-hezbollah-rocket-hits-kiryat-shmona-iran-missile-fragment-hits-haifa-oil-refinery/