Til tross for et år preget av krig, rakettangrep og stor usikkerhet, beholder Israel en 8. plass i World Happiness Report, blant de høyeste i verden. Finland topper listen, mens flere vestlige land havner langt bak.

Ifølge forsker Anat Fanti gjenspeiler resultatet en sterk følelse av mening, samhold og livstilfredshet i det israelske samfunnet. Særlig unge israelere skiller seg ut og er blant de lykkeligste globalt, i sterk kontrast til utviklingen i mange andre vestlige land.

Rapporten peker på faktorer som sosial støtte, fellesskap, personlig ansvar og sterke bånd mellom mennesker som forklaringer på den høye plasseringen. Selv under vedvarende sikkerhetstrusler viser israelsk samfunn betydelig motstandskraft.

Samtidig understrekes det at krigen har en tydelig psykisk belastning, med økning i stress, bekymring og tristhet. Likevel tyder resultatene på at Israels robuste samfunnsstruktur og sterke fellesskapsfølelse bidrar til å opprettholde høy livstilfredshet, selv i krevende tider.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/despite-war-israel-ranks-8th-in-global-happiness-survey-same-as-last-year/