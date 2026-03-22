En rapport fra IMPACT-se hevder at Irans utdanningssystem er dypt preget av regimets khomeinistiske ideologi, der lærebøker og læreplaner fremmer militarisering, voldelig martyrdom og sterke anti-vestlige holdninger.

Ifølge rapporten fremstilles USA og Vesten som fiender, ofte omtalt som «Den store Satan», mens IRGC-generalen Qasem Soleimani løftes frem som en helt og martyr. I enkelte lærebøker beskrives han som en sentral leder i «motstanden» før han ble drept av det som omtales som USAs «terroristiske president».

Rapporten peker på at slike fremstillinger kan bidra til å normalisere konflikt og få elever til å oppfatte væpnet kamp som legitim og nødvendig. Samtidig får elever opplæring i militære konsepter, overlevelse i krig og håndtering av våpen, noe som ifølge rapporten bidrar til å militarisere ungdom.

Videre hevdes det at læreplanen legitimerer støtte til militante grupper i Midtøsten, og at elever lærer å støtte jihad utført av allierte militser. Iran fremstilles samtidig som en forkjemper for undertrykte folk, særlig gjennom støtte til palestinerne.

Rapporten viser også til at lærebøker skiller mellom «martyrdød» og selvmord, og fremstiller martyrdom som en edel handling. I tillegg fremheves Irans atomprogram som viktig for revolusjonen, med sterk vekt på nasjonal stolthet og motstand mot ytre fiender.

IMPACT-se mener utdanningssystemet brukes aktivt for å videreføre regimets ideologi og forme kommende generasjoners verdenssyn, og advarer om at dette kan bidra til å opprettholde konflikt og fiendebilder over tid.

Kilde: https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-890533