Fire Hatzola-ambulanser i Nord-London ble natt til mandag satt i brann i det statsminister Keir Starmer beskrev som «et dypt sjokkerende antisemittisk brannattentat».

Hatzola er en ideell frivillig organisasjon som rykker ut til medisinske nødsituasjoner. Ingen personer ble skadet, men eksploderende oksygensylindere førte til skader på nærliggende bygninger.

ANNONSE

Politiet etterforsker saken som hatkriminalitet. Gruppen Ashab al-Yamin har tatt på seg ansvaret og hevder angrepet fant sted utenfor en synagoge i Golders Green. En video fra gruppen antyder at synagogen kan ha vært det egentlige målet.

Politiet leter etter tre mistenkte, og etterforskningen ledes nå av antiterrorpolitiet, selv om hendelsen foreløpig ikke er klassifisert som terror.

Starmer og flere britiske myndigheter fordømte angrepet. Israels ambassade advarte om økende antisemittisme, og Londons ordfører varslet økt politinærvær.

Regjeringen vil finansiere nye ambulanser, og det er allerede samlet inn over en halv million pund.

Hatzola Northwest er en veldedig organisasjon i London som tilbyr døgnkontinuerlig akuttmedisinsk hjelp gjennom frivillige.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-890851