«Norge har lenge støttet det terrorstemplede Hizbollah i Libanon. De siste 25 åra har Norge hjulpet Hizbollah på en måte som har satt dem i stand til å vinne støtte i folket» fortalte NRKs Håkon Haugsbø i 2009.

Den Arabiske Liga, USA, Canada, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Israel og Australia

har erklært Hizbollah som terrororganisasjon. Norge derimot har målrettet hjulpet organisasjonen som har en erklært målsetting om å utslette Israel. Hizbollah har gjennom Iran blitt en av de sterkeste terrororganisasjoner i verden, før 7 okt 2023 hadde de over 150 000 raketter vendt mot Israel. Ingen europeiske land er kjent for å ha et så stort rakettarsenal. Organisasjonen er ansvarlige for utallige terrorangrep og drap på sivile verden rundt.

I programmet intervjues en rekke representanter for Hizbollah som forteller om hjelpen fra Norge. I tillegg møter vi styreleder for Norwac, Erik Fosse som forteller om støtten som blir gitt, Erik Fosse ble særlig kjent som legen som samarbeidet med Mads Gilbert i Gaza 2008-2009. I 2024 mottok Norwac 99,7 millioner kroner fra Norske myndigheter

– Norge behøver en helt ny Midtøsten-politikk. Oslo-doktrinen må avsluttes, den har bare ført til mer vold, terror og konflikt eskalering. En helt ny politikk må etableres der Norge ikke opptrer som støttespiller for islamisme eller for aktører som kjemper mot Israels legitime eksistens. Denne endringen må også finne sted i embetsverket, sier IKAJs daglige leder, Dag Øyvind Juliussen

