De fleste raketter, granater og droner ble rettet mot IDF-styrker i eller på vei inn i Sør-Libanon. Økningen er betydelig fra et gjennomsnitt på rundt 100 angrep daglig.

Angrepene skjer samtidig som det spekuleres i en mulig slutt på krigen mellom Israel og Iran. Likevel har Israel signalisert at de kan fortsette luftangrepene og offensiven i Sør-Libanon.

Økningen i Hizbollah-angrep er trolig ikke bærekraftig, men kan være et forsøk på å presse frem en våpenhvile eller få Israel til å trekke seg ut.

Samtidig vurderer israelske ledere å holde områder i Sør-Libanon opp til Litani-elven for å presse Hizbollah til å avvæpne seg.

At IDF rykker dypere inn i området kan både redusere trusselen mot israelske sivile og gjøre IDF-styrkene mer sårbare nær Hizbollahs posisjoner.

Kilde: https://www.jpost.com/middle-east/article-891265