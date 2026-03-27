Libanesiske myndigheter avventer krigens utfall for å vurdere hvor svekket Hizbollah er, samtidig som de frykter borgerkrig og direkte konflikt med gruppen. Israel holder igjen på nye forhandlinger og ønsker først å se at Libanon oppfyller sine forpliktelser, blant annet å svekke eller avvæpne Hizbollah.

Ifølge en fransk diplomat er tiden ikke moden for forhandlinger, blant annet fordi Hizbollah følger utviklingen i Iran-krigen. Samtidig påpekes det at selv den libanesiske regjeringen er usikker på hvor sterkt Hizbollah vil stå etter krigen.

Diplomaten mener at Hizbollah har hovedansvaret for eskaleringen, og understreker at Frankrike anerkjenner Israels rett til selvforsvar. For Libanon handler situasjonen om å gjenvinne full kontroll over egen sikkerhet og bevege seg bort fra en vedvarende krigstilstand med Israel.

Selv om det er for tidlig å snakke om en fredsavtale, anses det ikke som umulig på sikt, særlig dersom Libanon får monopol på maktbruk. Libanon har signalisert vilje til direkte samtaler, men Israel krever konkrete handlinger først. Uenighetene mellom landene beskrives som begrensede, hovedsakelig knyttet til grensespørsmål, og potensielt løsbare.

