Den kuwaitiske dissidenten Jasem Aljuraid mener at synet på Israel er i ferd med å endre seg i Kuwait, særlig etter økt spenning og konflikt med Iran. Ifølge ham ser flere kuwaitere nå hvordan Israel opererer militært i regionen, noe som får noen til å revurdere tidligere fiendebilder.

I en tale i FNs menneskerettighetsråd kritiserte han både det islamske regimet og det han beskrev som utbredte anti-israelske dobbeltstandarder. Han avviste også påstander om at Israel er en kolonimakt, og hevdet i stedet at Israel spiller en sentral rolle i å svekke grupper som Hamas, Hizbollah og houthiene. Han tok til orde for at arabiske land burde se på Israel som en potensiell alliert – og spurte: «Hvorfor skal vi gå etter den jødiske staten, når de kjemper vår kamp?»

ANNONSE

Aljuraids standpunkter har fått alvorlige konsekvenser. Etter å ha kritisert Det muslimske brorskap og uttrykt støtte til Israel – blant annet gjennom kontakt med en israelsk journalist – ble han utsatt for trusler, mistet jobben og dømt til fengsel i hjemlandet. Han bor nå i Canada som politisk flyktning.

Han peker også på at streng lovgivning i Kuwait forbyr kontakt med israelere, noe han mener hindrer nyanserte perspektiver. Samtidig forteller han at hans egne holdninger delvis er formet av familien, og han uttrykker håp om at flere i regionen etter hvert vil endre syn og se på Israel som en samarbeidspartner fremfor en fiende.

Kilde: https://www.jpost.com/middle-east/article-891663