Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa i en tale tirsdag at Israel har påført Iran betydelige tap siden starten av Operasjon Roaring Lion. Han viste til at Hamas og Hizbollah er kraftig svekket, flere sentrale ledere er likvidert, og at den iranske atomtrusselen er redusert.

Netanyahu fremhevet at Israel nå står sterkere enn før, og trakk særlig frem det økte samarbeidet med USA. Han pekte også på militære fremskritt på flere fronter, inkludert en mer offensiv strategi og etablering av sikkerhetssoner utenfor landets grenser. Samtidig kritiserte han opposisjonen for å skape politisk splittelse i en krevende tid.

Opposisjonsleder Yair Lapid svarte med sterk kritikk og mente Netanyahu ikke har oppnådd sine strategiske mål. Han viste til at angrep fra Hizbollah og Iran fortsatt pågår, og at Hamas fortsatt har kontroll i Gaza.

Lapid hevdet også at regjeringen har svekket landet internt, og tok opp både mangel på soldater og uenighet rundt verneplikt, særlig knyttet til fritak for ultraortodokse.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/article-891834