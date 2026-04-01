IDF opplyste mandag at de i løpet av helgen angrep en Hizbollah-celle i Sør-Libanon som opererte en ambulanse mens de utga seg for å være helsepersonell.

Ifølge militæret brukte terroristene systematisk ambulanser til å frakte våpen rundt i landet for å gjennomføre angrep mot Israel og IDF-soldater.

«I henhold til IDFs direktiver og i samsvar med folkeretten gis medisinske team spesiell beskyttelse, forutsatt at de ikke deltar i fiendtlige handlinger utenfor sine humanitære oppgaver og innenfor rammene fastsatt av loven», uttalte IDF, og la til at hendelsen fremhever Hizbollahs «kyniske og systematiske bruk av medisinsk infrastruktur og sivile til militære formål».

Hizbollah bruker jevnlig medisinsk infrastruktur til å skjule terroraktivitet

I en annen uttalelse beskrev IDF Hizbollah som en aktør som rutinemessig benytter medisinsk infrastruktur, utstyr og personell for å skjule sin terrorvirksomhet.

«I flere nylige hendelser har Hizbollah transportert og skjult våpen ved hjelp av ambulanser på ulike steder, drevet kommando- og kontrollinfrastruktur fra medisinske fasiliteter, og transportert terrorister i kampområder i strid med den særskilte beskyttelsen de har krav på, samtidig som de bevisst setter sivilbefolkningen i fare», uttalte IDF.

Militæret advarte videre om at Hizbollahs fremgangsmåte innebærer å skjule aktivitet bak ulike typer sivil infrastruktur, inkludert skoler, religiøse steder og boliger.

IDF finner Hizbollah-våpenlagre og panservernmissiler

IDF kunngjorde også at de mandag hadde funnet flere våpenlagre tilhørende Hizbollah, samt panservernmissiler, i Sør-Libanon.

Våpnene og missilene ble umiddelbart demontert av soldatene etter at de ble oppdaget.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-891625