Etter Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023 opplever mange jøder i Sverige en kraftig forverring i trygghet og tilhørighet. Hendelsen, som rystet Israel, fikk også tydelige konsekvenser i Europa – særlig i Sverige, som har Skandinavias største jødiske befolkning.

I Malmö, hvor spenninger har eksistert i flere år, ble et langvarig dialogprosjekt mellom jødiske og muslimske ledere brått avsluttet. Etter angrepet publiserte en imam uttalelser som ble oppfattet som støtte til palestinsk vold, noe som førte til et umiddelbart brudd etter sju år med samarbeid. For mange jøder symboliserte dette hvor skjørt sameksistensarbeidet hadde vært.

Flere i det jødiske miljøet forteller at det som tidligere ble omtalt som politisk kritikk av Israel, i økende grad oppleves som fiendtlighet mot jøder generelt. Språket har endret seg: direkte antisemittiske uttrykk er mindre vanlige, men gamle stereotypier lever videre gjennom begreper som «sionister».

Samtidig rapporteres det om økende trakassering i hverdagen. Jødiske barn blir stilt spørsmål ved på skolen, studenter føler seg utrygge på universiteter, og ansatte opplever press på arbeidsplassen. En undersøkelse viste at rundt halvparten av jødiske studenter hadde opplevd eller vært vitne til antisemittiske hendelser etter 7. oktober, og svært mange har mistet tillit til at institusjonene beskytter dem.

Eksperter peker på at antisemittisme i dag ikke bare kommer fra ytterliggående miljøer. Den finnes også i deler av det politiske og kulturelle landskapet, der sterk anti-Israel-retorikk kan bidra til å normalisere negative holdninger til jøder. Konflikten i Midtøsten fungerer dermed ofte som en utløsende faktor for allerede eksisterende fordommer.

Selv om Sverige i internasjonale målinger fortsatt regnes som et land med relativt lave nivåer av antisemittiske holdninger, viser utviklingen i praksis et mer sammensatt bilde. Antisemittiske hendelser har økt kraftig de siste årene.

Myndighetene har satt i gang tiltak for å styrke jødisk liv og bekjempe antisemittisme, blant annet gjennom en nasjonal strategi og økt fokus på sikkerhet. Mange i det jødiske miljøet setter pris på dette, men mener samtidig at problemet stikker dypere enn politikk alene kan løse.

For Sveriges jøder handler situasjonen nå om noe mer grunnleggende enn politiske uenigheter: om de fortsatt kan føle seg trygge i et land de har vært en del av i generasjoner.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-891819