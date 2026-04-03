Nesten 20 000 nye innvandrere har ankommet Israel siden forrige påske, ifølge tall publisert av Aliyah-departementet mandag.

Ifølge dataene har totalt 19 386 personer, inkludert 11 216 familier, innvandret til Israel siden 20. april 2025.

Blant de nye innvandrerne var både barn og eldre, med 4 119 barn og ungdom mellom 0 og 18 år og 2 426 personer over 65 år som har gjort aliyah i løpet av de siste 11 månedene.

Flertallet av dem som gjorde aliyah, over 6 470, kom fra Russland. USA var det nest vanligste opprinnelseslandet for nye innvandrere, med 3 512 personer fra USA som reiste til Israel. Over 3 000 nye innvandrere kom fra Frankrike, 832 fra Storbritannia, 807 fra Ukraina, 440 fra Canada, og mange andre kom fra andre land.

Byen som tok imot flest innvandrere var Tel Aviv, med 2 807, mens Netanya tok imot det nest høyeste antallet, med 2 298. Jerusalem tok imot 2 276 innvandrere, og Haifa tok imot 1 661.

Innvandrings- og integreringsminister roser «dyptgående uttrykk for sionisme»

– Vi er vitne til det inspirerende valget til tusenvis av jøder om å innvandre til Israel og bli en del av vår sionistiske historie, sa innvandrings- og integreringsminister Ofir Sofer om innvandringsbølgen.

– Innvandring til Israel i krigstid er et dyptgående uttrykk for sionisme, solidaritet og tro på at veien vi følger er riktig.

Sofer lovet å fortsette å samarbeide med innvandringsdepartementet for å sikre at nye innvandrere får god tilpasning til sine nye omgivelser og utvikler en følelse av å høre hjemme i Israel.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/article-891730