Tre drept, inkludert to angripere, i skuddveksling nær Israels konsulat i Istanbul

Tre personer ble drept – to av dem angripere – og to politibetjenter ble skadet i en skytehendelse nær bygningen som huser Israels konsulat i Istanbul, melder den tyrkiske kringkasteren Haberturk.

Ifølge rapporten bar angriperne langløpede våpen. En skuddveksling med politiet førte til at to av angriperne ble drept, mens en tredje ble pågrepet. En politibetjent ble skadet under sammenstøtet.

Video fra Reuters viser en politibetjent som trekker våpen og søker dekning mens skudd høres. En person sees dekket i blod.

Det er alltid et sterkt bevæpnet politioppbud i området rundt Israels konsulat. TV-bilder viste bevæpnet politi som patruljerte området etter skytingen.

Konsulatet var tomt på tidspunktet for hendelsen, opplyser utenriksdepartementet.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/liveblog-april-7-2026/